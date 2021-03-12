المفتى: حرمان الإناث من الميراث أحد كبائر الذنوب

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن حرمان الإناث من الميراث مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من مواريث الجاهلية التى جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التى تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب.





وأضاف علام، خلال لقائه الأسبوعى مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن أحكام القضاء المصرى نصَّت كذلك صراحة على بطلان أى تصرف يكون من شأنه التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعًا، أو حرمان وارث من إرثه، أو اعتبار غير الوارث وارثًا.

وحول حقوق المرأة فى الإسلام، أكد مفتى الجمهورية، أن قضايا وحقوق المرأة من القضايا التى حسمت فى الشريعة الإسلامية من أول يوم، فالمرأة عزيزة ومكرمة، ويُتعامل معها فى الإسلام من منطق المساواة بينها وبين الرجل، فقد قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "النساء شقائق الرجال"، وهى تربى الرجال، لذا فيمكن أن نقول إنها "كل المجتمع".

ولفت مفتى الجمهورية، النظر إلى أن الإسلام ضمن للمرأة حقها فى الميراث وحرم أكله بالباطل، لافتًا إلى أن العادات والتقاليد الفاسدة هى التى رسخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث، وينبغى أن نصحح ذلك لأن القرآن عندما نزل حدد للمرأة ميراثها وحقوقها، حتى لقد رأى العلماء أنه ينبغى الأخذ فى الاعتبار نصيب الجنين فى الميراث بحجز جزء من التركة حتى يتحدد مصيره بولادته.

وأضاف: "كان أول تطبيق لقواعد الميراث للمرأة فى الإسلام عندما جاءت زوجة سعد بن الربيع بعد أن استشهد فى غزوة أحد تشتكى له أن أخا زوجها قد أخذ ميراث زوجها على عادة العرب فى ذلك الوقت، فدعا النبى صلى الله عليه وآله وسلم أخا سعد بن الربيع بعد نزول آيات المواريث، وقال له: "أعطِ ابنتَى سعد الثلثين وأمهما الثُّمن، وما بقى فهو لك".