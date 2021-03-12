المصريين الأحرار: البيان الحقوقى ضد مصر يستند إلى تقارير منظمات غير مهنية

جدة - نرمين السيد - انتقد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، البيان الذى ألقته ممثلة دولة فنلندا، نيابة عن عدد من الدول الأوروبية، أمام الجلسة 46 فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف.





وقال خليل، فى بيان صحفى، "إننا ما زلنا نتحفظ على وقوف بعض الحكومات الأوروبية مع بعض المزايدين والمتطرفين، لأنهم بذلك يساهموا عمدا أو دون قصد فى تحقيق المنطقة أهداف تخدم مصالح جماعات إرهابية وجماعات متطرفة تستخدم مظلة حقوق الإنسان، للتغطية على جرائم الجماعات الإرهابية، فى الوقت الذى تخلو تلك البيانات فى المحافل الدولية من الإشارة للمصلحة القومية أو الوطنية لأبناء الوطن.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن حكومات بعض الدول تختزل الحركة الحقوقية فى مصر، على عدد من المنظمات لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وتجاهل آلاف من المنظمات التى تعمل فى مصر منذ منتصف الثمانينيات.

وأعلن خليل رفضه القاطع لاتباع أسلوب الخلط المتعمد لحكومات بعض الدول الأوروبية، بين القبض على صحفى بسبب مهنته، وبين القبض على صحفى متهم فى قضية جنائية.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن حرية الرأى والتعبير والإعلام الرقمى، يرتبط بمعايير تعلمها الدول الأوروبية، وهى الحفاظ على الآداب العامة والصحة العامة، وحماية الأمن القومى للبلاد.

وتابع رئيس "المصريين الأحرار": "يثير علامات الاستفهام والتعجب اجتماع دول على توجيه انتقادات مرسلة لدولة هامة وكبرى بحجم مصر، فى الوقت الذى تمتنع عدد من تلك الدول على توقيع بعض الاتفاقيات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان".

وطالب "خليل" حكومات تلك الدول، بالتوقف عن الاستناد إلى تقارير منظمات حقوقية غير مهنية، دأبت على مكايدة النظام السياسى، وتتحالف مع جماعات إرهابية وجماعات دينية متطرفة، تسعى وتعمل على نشر الفوضى فى مصر.