حضر جنازته الأمراء والكبراء.. لميس جابر تحكى قصة الولى أبوالخير الكليباتى

جدة - نرمين السيد - وتحدثت جابر خلال برنامجها "حواديت لميس جابر" الذى يعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، عن زاوية أبو الخير الكليباتى، التى تقع بجانب جامع الحاكم بأمر الله، حيث إن صاحبها كان رجلًا مجذوبًا أى من رجال الصوفية، مشيرة إلى أنه كان أعرجًا ويتكىء على عصا مليئة بـ "الشخاليل".

وأوضحت أن سبب تسميته بـ"الكليباتى": هو تجمع الكلاب حوله التى كانت تطيعه عندما يأمرهم ويضع لهم الطعام لدرجة أن الكلاب كانت تدخل وراءه المسجد، ولفتت جابر إلى أنه عندما توفى الكليباتى حضر جنازته أمراء المماليك والقضاة وأكابر البلد، مؤكدة أن الشعب المصرى اعتبره أحد أولياء الله الصالحين المكشوف عنهم الحجاب.

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