الهيئة الوطنية للصحافة تنعى عباس الطرابيلى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن الطرابيلى أمضى حياته مدافعا عن الصحافة وحرية الرأى والتعبير، حيث وافته المنية اليوم. وتابعت: "ندعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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