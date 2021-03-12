وشدد علام، خلال لقائه الأسبوعى مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، على أن القرآن الكريم والسنة الشريفة حددا للمرأة جميع حقوقها وواجباتها، وكل ابتعاد عن هذه الحقوق هو إهدار لدلالة هذه النصوص، وهو ما لا يليق بهذه الأمة.
ولفت إلى أن الإسلام ضمن للمرأة حقها فى الميراث وحرم أكله بالباطل، مؤكدًا أن العادات والتقاليد الفاسدة هى التى رسَّخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث، مضيفًا: "لسنا منزعجين ممن يطالب برد حقوق المرأة المسلوبة ما دام فى إطار الضوابط الشرعية، فهذا جانب إيجابى ومنصف".
وعن الوصية فى التشريع الإسلامى قال، إن الشرع الحنيف أباح لأى شخص أن يوصى أو يهب بعضًا مما يملكه لأحد الأشخاص، خصوصًا الآباء والأمهات بضوابط شرعية مع استحباب العدل فى العطية حتى لا يتسبب عدم العدل فى وقوع الضغينة بين الأبناء.
وأما عن الوصية الشفهية فقال: إما أن يسمعها جميع الورثة، وإما أن يسمعها بعضهم دون بعضهم، فتكون صحيحة نافذة فى حق من سمعها، أما من لم يسمعها فلا تكون نافذة فى حقه إلا أن يصدق من أخبره بها فيجيزها، وتنفذ الوصية فى حدود ثلث التركة، فإن زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة، فإن أجازها جميع الورثة نفذت فى حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة فى حق من أجازها فقط، ثم تقسم التركة بين جميع الورثة كل حسب نصيبه.
واختتم المفتى حواره بمناشدته الشباب المقبلين على الزواج وذويهم بعدم المغالاة أو المبالغة فى تجهيزات بيت الزوجية حتى لا يحدث إرهاق لهما، ولا لأسرتيهما، وعليهما الاهتمام بالمطلوب خصوصًا فى بداية حياتهما الزوجية حتى تكون الحياة أيسر وأسعد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفتى الجمهورية: إجبار المرأة على الزواج أمر مخالف للشرع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.