إنفوجراف.. التعليم العالى توضح أهمية لقاحات كورونا وكيفية عملها

جدة - نرمين السيد - وحول أهمية اللقاح قالت الوزارة، إنه يمكن أن يساعد على الحماية من الأمراض، حيث يدفع الجسم لمقاومة العدوى وتقوية جهاز المناعة من خلال تدريب جهاز المناعة على تكوين استجابة مناعية بالأجسام المضادة فى الجسم دون الحاجة للإصابة بالفيروس.

وقد يحمى اللقاح من الإصابة بالفيروس أو حماية المحيطين من الإصابة به فى حال أخذ اللقاح.

وعن كيفية عمل اللقاحات قالت الوزارة، إن اللقاحات تقلل من مخاطر الإصابة بالمرض حيث تحتوى على أجزاء معطلة من كائن حى معين "مستضد" تؤدى إلى استجابة مناعية داخل الجسم وتحتوى اللقاحات على المخطط الأولى "الشريط الوراثى" لإنتاج المستضدات.

وعند الحصول على اللقاح يستجيب الجهاز المناعى بحيث يتذكر المرض وكيفية مكافحته، كما يتعرف على الفيروس فور دخوله الجسم، وينتج الأجسام المضادة "بروتينات ينتجها الجهاز المناعى بشكل طبيعى لمحاربة المرض".

ولكن هل يمكن للقاح كورونا، أن ينقل لك فيروس كورونا ويتسبب فى الإصابة بالفيروس بدلا من الوقاية لاحتوائه على جزء من الفيروس؟ وأجابت الوزارة قائلة إنه تم التأكد من عدم إصابة أى من الأشخاص المستخدمين اللقاح بفيروس كورونا، وسيستغرق الجسم بضعة أسابيع لتكوين مناعة بعد الحصول على اللقاح لذا من الوارد أن تصاب بالفيروس الذى يسبب كوفيد -19، أو بعده مباشرة.