تنسيقية شباب الأحزاب فى الواحات لدعم صناعة التمور المصرية

جدة - نرمين السيد - شارك إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى زيارة للواحات البحرية، برفقة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، وممثلين عن وزارة الصناعة والزراعة، ومجموعة من السيدات المصريات بالخارج، لتفقد مصانع التمور بالواحات، للوقوف على مشاكلهم، والترويج للتمور المصرية.





وتأتى الزيارة الأولى للوزيرة نبيلة مكرم للواحات البحرية بدعوة من النائبة غادة على، وسط ترحيب أهالى الواحات، وعمدة قرية القصر، المصرى عبدالولى، ووائل عثمان سكرتير عام المدينة، فى مدينة مناجم الحديد والصلب، بالموسيقى الشعبية والهوية الواحاتية.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الزيارة تأتى ضمن تفعيل مبادرة مصرية بـ 100 راجل، لدعم القرى المنتجة وتنمية المحافظات.

وأشار إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، إلى الدور الذى تقوم به الدولة المصرية فى دعم القرى من خلال مبادرة حياة كريمة، والتى سيكون للواحات البحرية نصيب منها.

وشددت النائبة غادة على، على أهمية صناعة التمور بالواحات البحرية، وضرورة تحسين جودة التصنيع والتغليف بما يليق بالمنتج المصرى عند تصديره.

كما دعت المستثمرين المصريين بالخارج لدعم الصناعات المصرية والترويج لها وفتح قنوات اتصال مباشرة مع القرى المصرية.