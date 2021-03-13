تنسيقية شباب الأحزاب فى الواحات لدعم صناعة التمور المصرية

وتأتى الزيارة الأولى للوزيرة نبيلة مكرم للواحات البحرية بدعوة من النائبة غادة على، وسط ترحيب أهالى الواحات، وعمدة قرية القصر، المصرى عبدالولى، ووائل عثمان سكرتير عام المدينة، فى مدينة مناجم الحديد والصلب، بالموسيقى الشعبية والهوية الواحاتية.
وأكدت وزيرة الهجرة أن الزيارة تأتى ضمن تفعيل مبادرة مصرية بـ 100 راجل، لدعم القرى المنتجة وتنمية المحافظات.
وأشار إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، إلى الدور الذى تقوم به الدولة المصرية فى دعم القرى من خلال مبادرة حياة كريمة، والتى سيكون للواحات البحرية نصيب منها.
وشددت النائبة غادة على، على أهمية صناعة التمور بالواحات البحرية، وضرورة تحسين جودة التصنيع والتغليف بما يليق بالمنتج المصرى عند تصديره.
كما دعت المستثمرين المصريين بالخارج لدعم الصناعات المصرية والترويج لها وفتح قنوات اتصال مباشرة مع القرى المصرية.
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