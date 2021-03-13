تنسيقية الأحزاب تعرب عن استهجانها لبيان الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان بمصر

جدة - نرمين السيد - قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تابعت ما صدر فى البيان المشترك من حكومات بعض الدول أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بخصوص حالة حقوق الإنسان فى مصر.





وأعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن استهجانها لنهج تناول الأوضاع الداخلية لمصر وفقا لمزاعم ومعلومات مرسلة. وقالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنها تؤمن بالأساس بأن حقوق الإنسان منظومة متكاملة ومسألة لا يمكن غض الطرف عنها وأنها قد تتخطى الحدود الوطنية للدول. وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترحيبها بأى دعم حقيقى بهدف الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، فإنها تود تأكيد أن قانون الإرهاب صدر فى ظل الحرب المقدسة التى تخوضها مصر ضد الجماعات الإرهابية، وإن إجراءات الإدراج على القوائم الإرهابية يتم وفقا لضوابط قانونية وقضائية. وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن جهود مصر فى مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تأتى انطلاقا من إيمان الدولة المصرية المطلق بحقوق الإنسان، ومن تلك القاعدة تنطلق مشروعات الدولة نحو التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى بما يعزز حقوق الإنسان، ولعل قانون تنظيم العمل الأهلى الجديد والذى صدر من خلال حوار مجتمعى واسع هو أحد نماذج الإرادة المصرية الجادة فى تقوية ودعم المجتمع الأهلي. وقال البيان إن قضية حقوق الإنسان بناء تراكمى طويل ومستمر، يبدأ بالتمكين الاجتماعى والاقتصادى وصولا للتمكين السياسى وحرية التعبير القائمة على احترام حريات ومشاعر الآخرين.

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