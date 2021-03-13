وفاة الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي إثر إصابته بفيروس كورونا

توفى منذ قليل، الكاتب الصحفى عباس الطرابيلى، رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق، عن عمر يناهز 85 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتم أداء صلاة الجنازة على الراحل عقب صلاة ظهر غدا السبت بمسجد الحصرى بـ 6 أكتوبر، وسيتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بطريق الواحات.

وتتقدم "صوت الأمة" بخالص العزاء إلى أسرة الراحل، داعين الله عز وجل أن يغفر للفقيد وأن يسكنه فسيح جناته.