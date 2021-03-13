رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر ينعى الكاتب الصحفي الكبير عباس الطرابيلي

نعى الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،ببالغ الحزن الكاتب الصحفى الكبير عباس الطرابيلى قائلا إن الراحل الكبير" احد ابرز نجوم الصحافة المصرية ، والمدافعين عن حريتها واستقلالها ، وظل حتى اللحظة الاخيرة ممسكا بالقلم ومدافعا عن الحرية والديمقراطية .
تابع الكاتب الصحفى كرم جبر فى بوست نشره عبر صفحته فيس بوك" واذ ننعى فارسا يسقط اليوم شهيدا بفعل جائحة كورونا ، نناشد الحميع بأن يتخذوا اقصى درجات الحذر والانتباه حتى تمضى هذه الايام الصعبة بسلام ، وحفظنا الله وحفظكم من كل سوء .
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