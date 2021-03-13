الأجهزة الأمنية تظبط عنصر إجرامى أطلق أعيرة نارية علي قوة أمنية بمركز نصر النوبة

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامى بأسوان، إطلق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية، مما أدى إلى وفاة مواطن وإصابة فرد شرطة.
ونجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات وتحديد وضبط مرتكب واقعة قيام أحد الأشخاص يستقل "تروسيكل"، بإطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة نصر النوبة بمديرية أمن أسوان أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز والفرار هارباً، مما أدى إلى وفاة أحد المواطنين، الذى يعمل سائق "توك توك"، تصادف مرورة بالمركبة قيادته بمكان الواقعة، وإصابة أمين شرطة من قوة وحدة مباحث المركز بطلق نارى.
المتهم بعد القبض عليه
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عنصر إجرامى مقيم بدائرة المركز سبق إتهامه فى قضيتى مخدرات وسلاح، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، وتبين هروبه من محل إقامته وإختبائة لدى أحد أقاربة بدائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وهى عبارة عن بندقية آليه وعدد من الطلقات من ذات العيار.
وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة خشية ضبطه والتنفيذ عليه فى الحكم الصادر ضده، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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