الوطنية للإعلام تنعى ملك إسماعيل: فقدنا أحد رموز الإعلام المصرى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة، فى بيان لها: "فقدنا إعلامية كبيرة ورمزا من رموز الإعلام المصرى وأحد رواده الذين قدموا إعلاما تنويريا رسخ مبادئ وقيم المجتمع المصرى الأصيل".
وأضافت أن الإعلامية الراحلة تركت بصمة واضحة خلال مشوارها الإعلامى من خلال أشهر برامجها "سلوكيات"، الذى ناقش الكثير من قضايا المجتمع وتقديم المعالجات العديد من المشكلات، كما اسهمت فى تجويد العمل بالتليفزيون المصرى من خلال تقلدها العديد من المناصب منها رئيس القناة الأولى، ونائب رئيس التليفزيون.
وتقدمت الوطنية للإعلام، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته
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