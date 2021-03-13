طقس اليوم.. دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى فى القاهرة 23

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدلا على السواحل، والرياح معتدلة.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء، ويسود طقس دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

الطقس ليلا

وعن حالة الطقس ليلا، يكون شديد البرودة ليلا على كافة شمال وجنوب البلاد، بارد على جنوب سيناء.

وتشهد البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 11

الإسكندرية 19 12

وادي النطرون 22 12

طنطا 22 12

شبين الكوم 22 11

دمنهور 21 12

بلطيم 20 11

مطروح 18 12

السلوم 19 11

سيوة 21 11

بورسعيد 19 12

دمياط 19 12

الزقازيق 23 12

المنصورة 22 13

الإسماعيلية 23 12

السويس 22 12

العريش 20 11

رفح 19 12

رأس سدر 23 13

نخل 22 10

نويبع 24 18

طابا 23 15

كاترين 20 08

الطور 23 15

شرم الشيخ 26 15

الغردقة 26 15

مرسي علم 27 15

الفيوم 23 11

بني سويف 23 11

المنيا 23 10

أسيوط 24 10

سوهاج 25 12

قنا 29 12

الأقصر 30 13

أسوان 31 14

إدفو 30 15

أبو سمبل 29 13

الوادي الجديد 27 14

شلاتين 29 17

أبو رماد 30 17

حلايب 26 16

رأس حدربة 25 16