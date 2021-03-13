القوى العاملة : تعيين 392 شاباً ..وتحرير 43 محضرا...

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 392 شاباً ، منهم شاباً من ذوي الإحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل ، وبلغ المسجلين بها 1065 شاباً ، كما تم استخراج 327 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال الوزير: إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة ، بلغت 26 ألفاً و 226 جنيه لـ 21 عاملاً من المسجلين بالمنظومة ، كما تم صرف 10 آلاف جنيه منحة وفاة لعامل .

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الأطروشي مدير المديرية ، أشارت فيه إلي أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر فبراير الماضي بالتفتيش على 113 منشأة ، وإعادة التفتيش على 97 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 43 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمال 10 مذكرات غلق إداري ، فضلاً عن تلقى 33 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 12 شكوى منهم ، وشكوى منها مستوفاة ، و 28 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة .

أما في مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 245 منشأة بنظام الدوري والحملات ، والإعادة على 105 منشآت أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 49 محضراً ، وبحث 9 شكاوي .

وفى مجال التدريب المهنى ، انتهت المديرية من دورة تدريبية على مهنة كهرباء المنازل لـ 20 متدرباً ، كما تم الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية أبو راشد .