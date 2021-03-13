دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان اليوم

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الدار فى بيان سابق لها، أنه سيجرى إعلان نتيجة استطلاع الهلال عقب صلاة المغرب. ويولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 21 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم السبت 29 من رجب 1442 هجريا الموافق 2021 /3 /13، وهو يوم الرؤية.

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