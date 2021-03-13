القوى العاملة: تعيين 392 شابا وغلق 10 منشآت مخالفة للقانون بدمياط

وقال الوزير وفقا لبيان صحفى: إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، بلغت 26 ألفاً و226 جنيه لـ 21 عاملاً من المسجلين بالمنظومة، كما تم صرف 10 آلاف جنيه منحة وفاة لعامل .
تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الأطروشى مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر فبراير الماضى بالتفتيش على 113 منشأة، وإعادة التفتيش على 97 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 43 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمال 10 مذكرات غلق إدارى، فضلاً عن تلقى 33 شكوى وتم اتخاذ إجراء قانونى حيال 12 شكوى منهم، وشكوى منها مستوفاة، و28 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.
أما فى مجال التفتيش العمالى، قامت المديرية بالتفتيش على 245 منشأة بنظام الدورى والحملات، والإعادة على 105 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 49 محضرا، وبحث 9 شكاوى، وفى مجال التدريب المهنى، انتهت المديرية من دورة تدريبية على مهنة كهرباء المنازل لـ 20 متدربا، كما تم الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية أبو راشد.
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