وأكد العسومى، فى بيان للبرلمان العربى، اليوم السبت، أن الدول التى وقعت على البيان تتعامل مع حقائق الأمور وفق منطق مقلوب، وتربط بشكل يثير الاستهجان والاستغراب فى الوقت ذاته بين ما تدعيه من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان وبين تطبيق قانون مكافحة الإرهاب، وكان الأجدى بهذه الدول أن تعبر عن تقديرها الكامل وامتنانها للجهود المخلصة التى تقوم بها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى محاربة الإرهاب دفاعا عن أهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق فى الحياة، مشددا على أن هذه الجهود تمثل حائط صد فى مواجهة الإرهاب فى المنطقة وعلى المستوى العالمى، ولولا هذه الجهود التى راح ضحيتها خيرة شباب مصر، لانتشر الإرهاب فى المنطقة وطال الكثير من دول العالم، بما فيها الدول التى وقعت على البيان.
وطالب رئيس البرلمان العربى، الدول التى وقعت على البيان بعدم تنصيب نفسها حكما على دولة أخرى ذات سيادة تامة وعضو بالأمم المتحدة، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لجميع الأعراف والقوانين الدولية التى تُجرِم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول أو المساس بسيادتها.
وشدَّد على أن تسارع وتيرة الانتقادات التى تتعرض لها الدول العربية فى الفترة الأخيرة تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان من خلال إصدار بيانات مُرسلة تتضمن اتهامات وأكاذيب وافتراءات لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية، يكشف بجلاء عن وجود مؤامرات خارجية خبيثة تستهدف أمن واستقرار الدول العربية وإثارة الفتنة بين شعوبها، وهو ما يجب أن تتنبه إليه الدول العربية لوأد هذه المؤامرات فى مهدها والتصدى لها.
وأعاد رئيس البرلمان العربى، التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربى بشأن رفض أى محاولات تستهدف المساس بأمن أو استقرار أو سيادة مصر، مثمنا الجهود الشاملة التى تقوم بها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمى والدولى، ومؤكدا على دعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ وصون سيادتها ومنع التدخل فى شؤونها الداخلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس البرلمان العربى: بيان حقوق الإنسان عن مصر تضمن مزاعم وادعاءات مرفوضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.