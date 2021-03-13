رئيس البرلمان العربى: بيان حقوق الإنسان عن مصر تضمن مزاعم وادعاءات مرفوضة

جدة - نرمين السيد - أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، عن رفضه التام للبيان المشترك الذى أدلى به عدد من الدول فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذى تضمّن مزاعم وإدعاءات مرفوضة بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وتجاهل بشكل متعمد الجهود الكبيرة التى تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتوفير جميع الضمانات اللازمة لحمايتها.





وأكد العسومى، فى بيان للبرلمان العربى، اليوم السبت، أن الدول التى وقعت على البيان تتعامل مع حقائق الأمور وفق منطق مقلوب، وتربط بشكل يثير الاستهجان والاستغراب فى الوقت ذاته بين ما تدعيه من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان وبين تطبيق قانون مكافحة الإرهاب، وكان الأجدى بهذه الدول أن تعبر عن تقديرها الكامل وامتنانها للجهود المخلصة التى تقوم بها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى محاربة الإرهاب دفاعا عن أهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق فى الحياة، مشددا على أن هذه الجهود تمثل حائط صد فى مواجهة الإرهاب فى المنطقة وعلى المستوى العالمى، ولولا هذه الجهود التى راح ضحيتها خيرة شباب مصر، لانتشر الإرهاب فى المنطقة وطال الكثير من دول العالم، بما فيها الدول التى وقعت على البيان.

وطالب رئيس البرلمان العربى، الدول التى وقعت على البيان بعدم تنصيب نفسها حكما على دولة أخرى ذات سيادة تامة وعضو بالأمم المتحدة، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لجميع الأعراف والقوانين الدولية التى تُجرِم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول أو المساس بسيادتها.

وشدَّد على أن تسارع وتيرة الانتقادات التى تتعرض لها الدول العربية فى الفترة الأخيرة تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان من خلال إصدار بيانات مُرسلة تتضمن اتهامات وأكاذيب وافتراءات لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية، يكشف بجلاء عن وجود مؤامرات خارجية خبيثة تستهدف أمن واستقرار الدول العربية وإثارة الفتنة بين شعوبها، وهو ما يجب أن تتنبه إليه الدول العربية لوأد هذه المؤامرات فى مهدها والتصدى لها.

وأعاد رئيس البرلمان العربى، التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربى بشأن رفض أى محاولات تستهدف المساس بأمن أو استقرار أو سيادة مصر، مثمنا الجهود الشاملة التى تقوم بها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمى والدولى، ومؤكدا على دعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ وصون سيادتها ومنع التدخل فى شؤونها الداخلية.