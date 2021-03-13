تعليم الإسكندرية: غلق 288 مركزا للدروس الخصوصية منذ أكتوبر والحملات مستمرة

جدة - نرمين السيد - وقال سعد، فى تصريح له، اليوم السبت، إن الحملات المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية مستمرة مع بدء الفصل الدراسى الثانى، وذلك بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة التنفيذية والأمنية.

وأضاف أن غلق مراكز الدروس الخصوصية يأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أهمية الحفاظ على سلامة الطلاب، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية لمنع أى تجمعات كبيرة فى المراكز المخصصة للدروس الخصوصية.