وزير الإسكان: تكثيف حملات إزالة التعديات وضبط المخالفات بـ6 مدن جديدة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار منع المخالفات بالمدن الجديدة والحفاظ على المظهر الحضارى لتلك المدن، لافتاً إلى أن تنفيذ الحملات يأتى بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، ويتزامن مع قيام أجهزة المدن الجديدة بتكثيف الأعمال بالمشروعات الجارى تنفيذها لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

من جانبه، صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم شن حملة مكبرة بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع قوة قسم شرطة التعمير، والتى أسفرت عن غلق 5 عقارات سكنية مخالفة ورفع عدادات المرافق (كهرباء - مياه)، وذلك لتغيير النشاط من سكنى إلى تجارى داخل الكتلة السكنية، وحرصاً من الجهاز على الحفاظ على الواجهة الحضارية والرونق المميز لمدينة الشروق، كما تم تحرير المحاضر ضد المخالفين لعدم الالتزام بالنشاط المخصص لهم.

وأهاب رئيس الجهاز بالراغبين بتشغيل الأنشطة التجارية بالمدينة العمل بالمواقع المخصصة لذلك حرصاً على تشجيع الاستثمار فى ظل القانون، وبهدف الحفاظ على النسق الحضارى لمدينة الشروق .

وفى سياق متصل، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، استمرار حملات رفع الإشغالات، حيث تم شن حملة مكبرة على الأسواق التجارية بمركزى خدمات الحى الأول والثانى، أسفرت عن تحرير 16 محضر مخالفة إشغال، كما ساهمت الحملة فى إخلاء الممرات داخل الأسواق أمام حركة المارة.

وقاد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، يرافقه مسئولو الجهاز، حملة مكبرة لإزالة المخالفات والإشغالات والتعديات بعدة مناطق بالمدينة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات بالحى العاشر محور الكفراوى والمحور المركزي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكداً على تشديد الإجراءات واستمرار حملات إزالة المخالفات مع استمرار المتابعة والرصد.

وقال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه تم شن حملة مكبرة بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير وبالتنسيق مع شركة كهرباء البحيرة، موضحاً أن الحملة أسفرت عن استرداد قطعة أرض سكنية بالمنطقة العاشرة، وقطعة أرض سكنية بالمنطقة الحادية عشرة، وغلق وتشميع 4 بدرومات مخالفة بالمنطقتين السكنية (التاسعة – السادسة ) لمخالفة تغيير النشاط، كما تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتحرير محاضر المخالفات.

وصرح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأنه تم شن حملة بمنطقة الامتداد بالمدينة، أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لدور مخالف أعلى أحد العقارات، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، و ذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز والأجهزة الأمنية.

وصرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه تم تنفيذ حملات مكبرة لغلق وتشميع وضبط المحال والبدرومات المخالفة لشروط التعاقد والغرض من التخصيص فى أرجاء المدينة كافة. ‏

‏وأشار المهندس خالد شاهين، إلى أن الإدارات المختصة بالجهاز قامت بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة الأمن وشرطة التعمير، بإزالة ورفع الإشغالات والتعديات بمنطقة الأردنية وصيدناوي، حيث تم تنفيذ 20 قرار غلق وتشميع بعمارات الإسكان الاجتماعى بالحى الثانى عشر، وإزالة مخالفات محال أخرى، كما تم شن حملة لإزالة جميع الإعلانات والدعاية غير المرخصة فى جميع أنحاء شوارع مدينة العاشر من رمضان.

وصرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة استهدفت ضبط ومصادرة مركبات "التوك توك" ومنع سيرها داخل مدينة دمياط الجديدة، للقضاء على المظاهر العشوائية والمحافظة على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة، لافتاً إلى أن الحملة تمت بالتنسيق بين إدارتى التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، وأسفرت عن ضبط 12 مركبة "توك توك" و 3 تروسيكلات للنباشين، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع.

وأصدر رئيس الجهاز تعليمات مشددة لمديرى الإدارات المعنية بالجهاز، بتكثيف التواجد بجميع أحياء مدينة دمياط الجديدة، وعدم التهاون مع المخالفين من قائدى مركبات "التوك توك"، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن، مؤكداً استمرار تلك الحملات والمرور الدورى بجميع أحياء المدينة على مدار اليوم لإعادة الانضباط.