الفيوم الجديدة تستضيف ماراثون لسباق الدراجات

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عبد الوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إنه تم استضافة تنظيم ماراثون سباق دراجات، بالتسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، وذلك بحضور مسئولى الجهاز ولفيف من القيادات الأمنية، لتأمين مسار السباق وتلافى أى عوائق وتشجيع الرياضة.





وأشار رئيس الجهاز إلى أن مسار السباق بدأ من الطريق الدائرى الشمالى للمدينة مروراً بقطاع ابنى بيتك والإسكان الاجتماعى، وصولا إلى منطقة الامتداد الغربى للمدينة، حيث سلك السباق الطريق الجديد للاسكان الاجتماعى إلى مدخل المدينة والعودة إلى نقطة الانطلاق وتسليم الجوائز للفائزين. وأضاف رئيس الجهاز، أن السباق يُعد الأول من نوعه على أرض مدينة الفيوم الجديدة، ورغم أنه الأول إلا أن التنظيم ومسار السباق وتنسيق وتجميل المدينة لفت انتباه الحضور ومسئولى منطقة الفيوم للدراجات، حيث توجهوا بالشكر لمسئولى الجهاز.

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