عاجل .. الأزهر: الحضارة الإسلامية قادرة على جمع الناس تحت لواء المواطنة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عبدالرحمن، وكيل الأزهر الشريف، فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الـ31 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، اليوم السبت، نائبًا عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن العالم العربى خلال السنوات الماضية تعرض لفتن كثيرة لإعاقة التنمية، مؤكدًا أن صانعى القلاقل استغلوا ضعف الفهم لدى البعض وبثوا كراهية الآخر.





وأضاف عبدالرحمن، أن الحضارة الإسلامية مثلت أقوى حالات التسامح الإيجابى والتعايش المشترك بين الأفراد والشعوب والأمم، لافتًا إلى أن الحضارة الإسلامية ما زالت أنوارها مشرقة وقادرة على جمع الناس تحت لواء المواطنة. وأشار إلى أن الحوار ضرورة لأن الله جعل تنوع البشر آية من آياته الباهرة، مؤكدًا أن هذه التنوع له غاية وهو التعارف الذى يقتضى الحوار الذى يجمع ولا يفرق. وأوضح أن الأزهر يرفض صراع الحضارات ويدعو إلى سلام حقيقى بين بنى البشر ويتصدى لاستغلال الدين لإشعال الفن بين أبناء الوطن الواحد.

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