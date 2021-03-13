عاجل.. وزير الأوقاف: تحقيق المواطنة يقتضى التكافؤ بين جميع المواطنين

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن تحقيق المواطنة يقتضى التكافؤ بين جميع المواطنين، لافتًا إلى أن المواطنة تعنى الإيمان بالتعددية الدينية وعدم التمييز بين الرجل والمرأة، وحق المرأة فى الحياة الكريمة، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن 2017 عاما للمرأة.





وأوضح جمعة، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الـ31 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، اليوم السبت، أن جميع المؤسسات أخذت قضية المرأة على مبلغ الاهتمام، وهناك 13 قيادة نسائية فى وزارة الأوقاف. وأشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالواعظات وتم تخصيص زى لهن، وهو ما كن يرتدينه من قبل مع لمسات مميزة منهن، موجها التحية لهن على ما يقمن به من جهد.

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