عاجل.. وزير الأوقاف: مؤتمر الشؤون الإسلامية استجابة لدعوة السيسى لحوار دولى

جدة - نرمين السيد - وخلال الكلمة وجه الوزير، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على تفضله برعاية المؤتمر، الذى جاء استجابة لدعوته لحوار دولى ينطلق من المشتركات الإنسانية ويحترم الخصوصيات الدينية والثقافية للدول والمجتمعات.
وأوضح أن كثير من القراءات القديمة للنصوص قائمة على فقه الفرد وأحوال الأفراد لا فقه الدول، وفق ظروف عصورهم وأزمنتهم، ولكننا وفق ظروف عصرنا الذى يقوم على إعلاء شأن الدولة، أصبحنا فى حاجة ملحة أن نعيد قراءة النصوص فى إطار فهم الدولة.
ونوه إلى أنه من الضرورى ترسيخ حق الجوار الدولى، كما لا يجوز دخول الدول دون إذن، فتأشيرة الدخول هى أمان للفرد كما يجب على الفرد المحافظة على قوانين الدول.
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