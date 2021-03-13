جامع: زيارة السيدة انتصار السيسى لمعرض البازار تؤكد دعم الدولة المستمر

جاء ذلك فى الزيارة التى قامت بها نيفين جامع للمعرض أمس والتى تفقدت خلالها مختلف الأجنحة فى حوار مفتوح مع كافة العارضين، حيث أشارت إلى أن الجهاز حريص على الاستمرار فى تنظيم هذه النوعية من المعارض واختيار مشروعات جديدة و متميزة ولم يسبق لها المشاركة فى معارض الجهاز لضمان استفادة أكبر عدد من أصحاب المشروعات فى تسويق منتجاتهم وأوضحت أن 60% من أصحاب المشروعات فى معرض البازار يشاركون للمرة الأولى مع مراعاة اختيار أفضل المشروعات والمنتجات بما يتناسب مع الذوق الراقى والجودة العالية التى تشتهر بها معارض الجهاز للمنتجات التراثية.
وأشارت إلى أن المعرض يحظى بإقبال جماهيرى كبير لتنوع المنتجات المعروضة واختلاف أسعارها لتناسب احتياجات الزائرين، مؤكدة أن الجهاز مستمر فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فى تقديم سبل الدعم للنهوض بقطاع المشروعات التراثية والذى يعمل به الملايين بمختلف المحافظات خاصة الصعيد والمحافظات الحدودية والسياحية.
وأكدت أن مكاتب الجهاز مفتوحة لأصحاب هذه المشروعات لتقديم الدعم اللازم لمشروعاتهم (مالى أو فنى أو تدريبى أو تسويقي)، للتأكد من قدرتهم على المنافسة والاستمرار وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيدة بمجهودات مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى فى التعاون مع الجهاز فى إقامة معرض البازار وتقديم مختلف الخدمات لقطاع الصناعات والفنون اليدوية والتراثية.
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