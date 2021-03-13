جامع: زيارة السيدة انتصار السيسى لمعرض البازار تؤكد دعم الدولة المستمر

جدة - نرمين السيد - أعربت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن سعادة أصحاب المشروعات المشاركين فى معرض البازار بالزيارة الكريمة التى قامت بها السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية للمعرض والتى تؤكد دعم الدولة المستمر لأبنائها العاملين فى قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة مشروعات الحرف اليدوية والفنون التراثية وتشجيعهم على الاستمرار وزيادة الإنتاج وتطويره ونقل خبراتهم وإبداعهم الفنى للأجيال القادمة للحفاظ على هذه الصناعات الفريدة المتميزة التى لا يوجد مثيل لها فى العالم والتى تساهم فى توضيح الهوية الثقافية المصرية وتاريخنا العريق.





جاء ذلك فى الزيارة التى قامت بها نيفين جامع للمعرض أمس والتى تفقدت خلالها مختلف الأجنحة فى حوار مفتوح مع كافة العارضين، حيث أشارت إلى أن الجهاز حريص على الاستمرار فى تنظيم هذه النوعية من المعارض واختيار مشروعات جديدة و متميزة ولم يسبق لها المشاركة فى معارض الجهاز لضمان استفادة أكبر عدد من أصحاب المشروعات فى تسويق منتجاتهم وأوضحت أن 60% من أصحاب المشروعات فى معرض البازار يشاركون للمرة الأولى مع مراعاة اختيار أفضل المشروعات والمنتجات بما يتناسب مع الذوق الراقى والجودة العالية التى تشتهر بها معارض الجهاز للمنتجات التراثية.

وأشارت إلى أن المعرض يحظى بإقبال جماهيرى كبير لتنوع المنتجات المعروضة واختلاف أسعارها لتناسب احتياجات الزائرين، مؤكدة أن الجهاز مستمر فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فى تقديم سبل الدعم للنهوض بقطاع المشروعات التراثية والذى يعمل به الملايين بمختلف المحافظات خاصة الصعيد والمحافظات الحدودية والسياحية.

وأكدت أن مكاتب الجهاز مفتوحة لأصحاب هذه المشروعات لتقديم الدعم اللازم لمشروعاتهم (مالى أو فنى أو تدريبى أو تسويقي)، للتأكد من قدرتهم على المنافسة والاستمرار وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيدة بمجهودات مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى فى التعاون مع الجهاز فى إقامة معرض البازار وتقديم مختلف الخدمات لقطاع الصناعات والفنون اليدوية والتراثية.