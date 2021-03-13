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رئيس البرلمان العربى يشيد بمبادرات السيسى لنشر ثقافة التعايش

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فهمى غالى 2021-03-13 11:14 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قال عادل العسومى رئيس البرلمان العربى، إن الحوار بين الأديان أصبح محل اهتمام لدى الدول العربية، مشيدًا بالمبادرات التى يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى لنشر ثقافة التعايش المشترك.

كما ثمن العسومى، فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الـ31 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، اليوم السبت، رعاية الرئيس السيسى، للمؤتمر، للتصدى لخطاب الكراهية والتطرف.

وثمن المبادرة التى أعلن عنها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بخصوص إنشاء مركز دولى للحوار يكون مقره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، معلنا استعداد البرلمان العربى للتعاون مع المركز لنشر الحوار.

وأشاد بدور السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما ثمن جهود ملك البحرين على إرساء التعايش السلمى بين البشر وهو ما انعكس على إعلان البحرين للتسامح الدينى، كما أشاد بجهود الإمارات فى هذا المجال.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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