رئيس البرلمان العربى يشيد بمبادرات السيسى لنشر ثقافة التعايش

كما ثمن العسومى، فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الـ31 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، اليوم السبت، رعاية الرئيس السيسى، للمؤتمر، للتصدى لخطاب الكراهية والتطرف.
وثمن المبادرة التى أعلن عنها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بخصوص إنشاء مركز دولى للحوار يكون مقره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، معلنا استعداد البرلمان العربى للتعاون مع المركز لنشر الحوار.
وأشاد بدور السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما ثمن جهود ملك البحرين على إرساء التعايش السلمى بين البشر وهو ما انعكس على إعلان البحرين للتسامح الدينى، كما أشاد بجهود الإمارات فى هذا المجال.
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