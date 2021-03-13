عاجل .. وزير الأوقاف: الجماعات الإرهابية خطر على بناء الدين والدولة

جدة - نرمين السيد - وأوضح جمعة، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الـ31 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، اليوم السبت، أن ما يعوق الحوار هو الجماعات الإرهابية، مشددًا على أن جميع الجماعات الإرهابية التى تتخذ من الدين ستارا لتحقيق أهدافها خطر على بناء الدين والدولة.
وأشار إلى أن العملاء وخونة الأوطان، الذين يُستأجرون لتخريب أوطانهم هم عبيد لمن يدفع لهم، أصموا أذانهم عن الحوار أيضًا.
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