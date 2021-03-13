مدبولى يبدأ جولة في القاهرة التاريخية

بدأ رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، منذ قليل، جولة في القاهرة التاريخية لبدء مشروعات التطوير، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.

وكان رئيس الوزراء، قد عقد اجتماعاً في وقت سابق، لاستعراض الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير القاهرة التاريخية.

أكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي بهدف التمهيد لبدء الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير القاهرة التاريخية، مشيرا إلى أنه تم عرض عدد من المخططات المقترحة لعملية التطوير على رئيس الجمهورية الذي كلّف بالبدء في تنفيذ المشروع على الفور، حيث ستتولى الهيئة الهندسية التنفيذ بالتنسيق مع استشاريي المشروع.

وفي غضون ذلك، كلّف رئيس الوزراء محافظ القاهرة بحصر حدود المناطق التي تشملها عملية التطوير، والملكيات الموجودة والمنشآت واستخداماتها، مع تعويض الشاغلين المستحقين عينيا بوحدة بديلة أو ماليا أو من خلال منحهم تكلفة إيجار سكن بديل لحين الانتهاء من أعمال التطوير، وبعدها يمكن عودتهم، مثلما حدث في حالة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، أو في منطقة تل العقارب التي تحولت إلى روضة السيدة.