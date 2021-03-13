جدة - نرمين السيد - عرضت وزارة التربية والتعليم، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت، جدول الحصص التعليمية للمواد الأساسية "المواد داخل المجموع" للفصل الدراسى الثانى على القناة التعليمية "مدرستنا".





ويبدأ جداول الأسبوع الثانى والعشرين للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، فى الفترة من يوم الأحد 14 مارس حتى السبت 20 مارس 2021. وأوضحت الوزارة، أن تردد القناة هو 12303 أفقى / معدل الترميز: 2750 / معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم تعرض جداول حصص الأسبوع الـ22 على قناة مدرستنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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