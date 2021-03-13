البرلمان العربى: مؤتمر الشؤون الإسلامية يدشن مرحلة جديدة لتعزيز الحوار

جدة - نرمين السيد - قال عادل العسومى رئيس البرلمان العربى، إن مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد تدشين مرحلة جديدة لتعزيز الحوار بين الأديان، لافتًا إلى أن الله خلق البشر جميعا متساوين فى الحقوق والواجبات.





وأضاف العسومى، فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الـ31 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، اليوم السبت، أن تعزيز الحوار بين الأديان ليس مسؤولية المؤسسات الدينية فقط، ولكنه يحتاج إلى تكامل جميع المؤسسات ومد جسور الإخاء بين الجميع. وأشار إلى أن البرلمان العربى يولى أهمية كبيرة لتعزيز الحوار ويعتبره المدخل لتقريب وجهات النظر بين شعوب الدول العربية وبينها وبين دول العالم الأخرى.

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