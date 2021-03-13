التموين: لا صحة لنقص أى سلعة فى مختلف المحافظات.. والضخ منتظم يوميا

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن نقص السلع الأساسية بجميع محافظات الجمهورية خلال الأشهر المقبلة تأثرا بتداعيات أزمة كورونا.





وتواصل المركز، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص أى سلعة من السلع الأساسية بأى محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يوميًا بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع مشروع جمعيتى، مع انتظام صرف المقررات التموينية، وكذلك توافر مخزون استراتيجى لها يكفى لعدة أشهر مقبلة، مُشيرةً إلى أنه جارى تنفيذ مشروع إنشاء مستودعات استراتيجية وفق أحدث التقنيات لإدارة عمليات تخزين السلع الأساسية، بما يعزز من زيادة مخزونها الاستراتيجى لمدة تصل إلى نحو 9 أشهر، مُشددةً على شن حملات تفتيشية على جميع الأسواق، لمنع أى تلاعب أو ممارسات احتكارية.

وفى إطار حرص الدولة على تخفيف أعباء المواطنين، خصوصًا محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا، يتم توفير السلع التموينية – السلع الأساسية- بكميات كبيرة تكفى احتياجات المواطنين لعدة شهور مقبلة، فضلاً عن توفير كميات من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية تزامنا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، هذا إلى جانب تكثيف الرقابة التموينية على جميع الأسواق.

وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية فى المحافظات، يمكن الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.