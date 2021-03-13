سفيرة مصر لدى بوليفيا تعقد لقاءاً مع نائب وزير الخارجية البوليفي لشئون...

التقت السفيرة د. مــاجدة بركــة سفير جمهورية مصر العربية لدى بوليفيا، عبر الفيديو كونفرانس، نائب وزير الخارجية البوليفي لشئون التجارة الدولية "بنجامين بلانكو"، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين مصر وبوليفيا، وذلك فى إطار السعي نحو فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والاستثمارات المصرية. هذا، وقامت السفيرة بتقديم شرح وافٍ للمسئول البوليفي تضمن الإشارة إلى أهم المنتجات والسلع المصرية الجاهزة للتصدير إلى بوليفيا بأسعار تنافسية وبجودة عالية كالأثاث والسجاد والأدوات الكهربائية والبلاستيكية.

كما تناول اللقاء كذلك سُبل التغلب على عامل البُعد الجغرافي من خلال تدارس الترتيبات التجارية التفضيلية، والنظر في توقيع إتفاقية تعاون بين شركتي الطيران الوطنيتين في البلديّن. كما تم الترويج للخبرة المصرية في عدد من المجالات التي قد تحتاجها بوليفيا.

من جانبه، أكد "بلانكو" على اهتمام بلاده بزيادة نسب التبادل التجاري مع مصر، وكذا ترحيب بوليفيا بكافة الشركات المصرية والمستثمرين المصريين الراغبين في الإستثمار في السوق البوليفية في كافة المجالات.