مفتى الجمهورية: أزمة كورونا أظهرت حاجة العالم للتعاون من أجل تخطى التحديات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى عن قضية الحوار تلقفتها المؤسسات الدينية كل فى مجاله وكذلك مؤسسات الدولة، موجهًا الشكر للرئيس على المبادرة ورعاية مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.





وأضاف علام، فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الـ31 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، اليوم السبت، أن أزمة كورونا أظهرت حاجة العالم للتعاون من أجل تخطى التحديات، متابعًا: "العالم الآن فى أمس الحاجة إلى نشر ثقافة الحوار والتعايش من أجل نفع حركة البشرية ونشر ثقافة المحبة بين جميع شعوب العالم". وأوضح مفتى الجمهورية، أن تاريخ البشرية والتطور العمرانى والتنامى الحضارى نتاج جيد للتعارف الفكرى والتبادل الثقافى وهو ما دعا إليه القرآن الكريم.

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