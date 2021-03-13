فيديوجراف.. ردود مصرية قوية على البيان المغرض فى مجلس حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - ردت عدة جهات رسمية وغير رسمية على البيان المغرض الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.



جدة - نرمين السيد - ردت عدة جهات رسمية وغير رسمية على البيان المغرض الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وقالت وزارة الخارجية، فى بيان رسمى، إن هذا البيان توجه سياسى غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد، فيما أكد مجلس الشيوخ أن البيان حديث مرسل ويستند لمعلومات غير دقيقة.

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