صور.. وصول جثمان عباس الطرابيلى إلى مسجد الحصرى

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وتوفى الكاتب الصحفى عباس الطرابيلى، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 85 عامًا.
وأصيب الكاتب الراحل، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قبل نحو 10 أيام، وتم نقله إلى مستشفى العزل بالشيخ زايد نظرا لتدهور حالته الصحية.
جدير بالذكر أن عباس الطرابيلى، كاتب ومؤرخ مصرى من مواليد محافظة دمياط سنة 1936، وعمل رئيس تحرير جريدة الوفد 1998، وله العديد من الكتب التاريخية التى تهدف إلى تنوير العقل المصرى وإعادة تعريف الشعب المصرى بتاريخه العريق.
ومن أهم أعمال الطرابيلى "أحياء القاهرة المحروسة" و"غرائب الأسماء المصرية والعربية" و"من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق".
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