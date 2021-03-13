بالأسماء.. سيامة 18 كاهنا جديدا بيد قداسة البابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - كان قداسة البابا، صلى قداس السبت من الأسبوع الأول من الصوم الأربعينى المقدس صباح اليوم بالكاتدرائية الكبرى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، وشاركه عدد كبير من أحبار الكنيسة، وعقب صلاة الصلح، تمم قداسته صلوات سيامة الكهنة الجدد لينالوا درجة القسيسية.

والكهنة الجدد هم:-

1- الشماس فادى نبيل كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس بمدينة نصر، القاهرة، باسم القس ميخائيل.

2- الشماس مارك رامز كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوبس مدينة نصر، القاهرة، باسم القس لوقا.

3- الشماس رومانى فصيح كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل والشهيد مارجرجس بمؤسسة الزكاة، المرج، القاهرة، باسم القس يعقوب.

4- الشماس ماجد جمال كاهنًا لكنيسة القديس ماريوحنا الحبيب بحلمية الزيتون، القاهرة، باسم القس داود.

5- الشماس أنطونيوس ناجى كاهنًا لكنيسة القديس ماريوحنا الحبيب بحلمية الزيتون، القاهرة، باسم القس يوحنا.

6- الشماس شادى مجدى كاهنًا لكنيسة الشهيد مارجرجس بألماظة، باسم القس يوسف.

7- الشماس هانى فانوس كاهنًا لكنيسة الشهيد مارجرجس بأبو الفرج، شبرا، باسم القس كيرلس.

8- الشماس مايكل إسحق كاهنًا لكنيسة الشهيد أبى سيفين بحدائق القبة، القاهرة باسم القس مايكل.

9- الشماس أنور بخيت كاهنًا لكنيسة القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بالهضبة الوسطى، المقطم، القاهرة، باسم القس صموئيل.

10- الشماس مرزق بشرى كاهنًا لكنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس، بمدينة بدر، القاهرة، باسم القس مرقس.

11- الشماس مينا يونان كاهنًا لكنيسة القديسة مريم المصرية، التجمع الخامس، القاهرة، باسم القس دانيال.

12- الشماس فليمون دخن أنقلا كاهنًا عامًا، لخدمة الكرازة بإفريقيا، باسم القس فليمون.

13- الشماس وسيم وصفى كاهنًا عامًا لخدمة الكرازة بإفريقيا، باسم القس جون.

14- الشماس بيشوى عاطف كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء بالأقصر، باسم القس ديمتريوس.

15- الشماس عماد لمعى كاهنًا لكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالأقصر، باسم القس جوراجيوس.

16- الشماس ممدوح فخرى كاهنًا عامًا لخدمة القرية بالأقصر، باسم القس دانيال.

17- الشماس عماد سعيد كاهنًا لكنيسة الشهيدين مارجرجس والأمير تادرس، مطار النزهة، الإسكندرية، باسم القس كيرلس.

18- الشماس بيشوى نظير كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول، كرموز، الإسكندرية، باسم القس بيشوى.