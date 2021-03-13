إنفوجراف.. 5 تطورات مهمة فى منظومة الإصلاح الإدارى والتطوير المؤسسى

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى 5 تطورات مهمة فى منظومة الإصلاح الإدارى والتطوير المؤسسى: وتضمنت الجهود مراجعة القوانين المنظمة لأداء الوظيفة العامة، وإصدار مدونة السلوك الوظيفى، واستحداث تقسيمات تنظيمية جديدة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018.

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