القومى للمرأة ينعى ملك إسماعيل: كانت رمزا من رموز الإعلام المصرى

جدة - نرمين السيد - وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ حزنها لوفاة الإعلامية القديرة صاحبة الرسالة الإعلامية الهامة والهادفة والتى كانت رمزا من رموز الإعلام المصرى. وتقدم المجلس القومى للمرأة، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

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