عضو خارجية الشيوخ: نعمل على إبراز دور مصر فى مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - قال النائب محمد الرشيدى، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على توطيد العلاقات خارجيا وإبراز دور مصر فى مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الوقوف مع دول الجوار ودعم قضاياهم بالحل السلمى ومساعدتهم فى هذا الشأن.





وأضاف الرشيدى، فى بيان له اليوم، أن اللجنة ستعمل على دارسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية، بجانب المشاركة فى المؤتمرات الدولية وتوضيح موقف مصر الثابت تجاهها ودعمها المستمر لأشقائها من الدول العربية، والاشتراك فى المحادثات التى تجرى مع الوفود البرلمانية فى مجال السياسة الخارجية.

وتابع النائب: "اللجنة ستناقش كل ما يحال من رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية والإفريقية والخارجية وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها"، بجانب شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقى والتشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى.

واستكمل: "أن كل ما يتعلق بشئون المصريين المقيمين فى الخارج، والمسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية وشئون الهجرة والمصريين فى الخارج ستكون محل اهتمام اللجنة".

وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن اللجنة سوف تهتم بكافة الشؤون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية والاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية، وشؤون التكامل مع السودان، والجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة وشؤون المصريين المقيمين بالدول العربية.

واختتم النائب، أنه سيكون هناك اهتمام بالعلاقات مع الدول الإفريقية، والكيانات والمنظمات الإفريقية، والاتفاقيات، والمعاهدات السياسية وشؤون التعامل والتكامل مع دول حوض النيل، وشؤون المصريين المقيمين فى الدول الإفريقية.