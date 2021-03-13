الروم الأرثوذكس تتسلم أمانة مجلس كنائس مصر

جدة - نرمين السيد - سلم الأب بولس جرس، أمانة المجلس للأب داما سكينوس بكنيسة الروم الأرثوذكس، وذلك لمدة عامين حسب لائحة المجلس، وتم تقديم الشكر للأب بولس جرس على ما قدمه خلال توليه أمانة المجلس.

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