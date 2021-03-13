مدبولى: فى دول بتخترع تاريخ لنفسها وإحنا عندنا كنوز تاريخية

وتابع مدبولى، فى تصريحات له على هامش زيارته لمنطقة القاهرة التاريخية، اليوم السبت، أن الرئيس السيسى أكد أنه لن يتم ترك القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وعواصم المحافظات.
وأشار إلى أن منطقة القاهرة التاريخية من أهم أولويات الدولة وسيتم التعامل معها، مشيرًا إلى أنه عندما تم الإعلان عن تطوير المنطقة وجدوا بعض الخبراء ينتقدون تدخل الحكومة، متابعًا: "لا نرضى منطقة زى دى تترك بهذا الشكل، وحان الوقت للدخول فيها، بترميم المبانى الأثرية واستغلالها فى أنشطة مهمة والمحافظة على النسيج الحضرى بالمنطقة من شبكة حوارى وشوارع ومبانى قديمة وتطوير السكن للمواطنين".
وتابع: "فى دول بتخترع تاريخ لنفسها، وإحنا كمصريين عندنا هذه الكنز وللأسف ترك لفترة طويلة"، لافتًا إلى أن الشباب أصبح لا يعلم شىء عن هذه المناطق بسبب الإهمال.
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