عاجل .. مدبولى يعلن عقد حوار مجتمعى حول تطوير منطقة القاهرة التاريخية

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، خلال تصريحات على هامش زيارته لمنطقة القاهرة التاريخية، اليوم السبت: "اعتقد لو سبنا المنطقة مرة أخرى ونتفرج عليها وهى بتضيع مننا سنة بعد سنة ده مش بديل".
وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أطلق العديد من المبادرات ومنها مبادرة تطوير الريف المصرى بمئات المليارات من الجنيهات، وهذه المنطقة لها أولوية للدولة وللقيادة السياسية وسيتم تطويرها بشكل شامل وهذا التطوير سيكلف الدولة المليارات.
وأشار إلى أن الرئيس السيسى، ينتمى إلى هذه المنطقة العزيزة وحريص كل الحرص على تطويرها.
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