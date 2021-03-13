ترجع للقرن الـ4.. الكشف عن مبان مشيدة من حجر البازلت بالواحات البحرية

جدة - نرمين السيد - كشفت البعثة الأثرية النرويجية الفرنسية العاملة بموقع تل جنوب قصر العجوز بالواحات البحرية فى موسمها الثالث، عن عدد من المبان المشيدة من حجر البازلت والمنحوته فى الصخر ومبانى مشيدة من الطوب اللبن.





وأوضح الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، وفقا لبيان صحفى، أن مبانى الطوب اللبن والتى ترجع إلى ما بين القرن الرابع والقرن السابع الميلادى عبارة عن 6 مناطق تتضمن بقايا ثلاث كنائس وقلالى للرهبان وتحمل الجدران مخربشات ورموز تحمل دلالات قبطية.

وأشار الدكتور فيكتور جيكا Victor Ghica رئيس البعثة أن الموسم الحالى للبعثة لعام 2020 تم الكشف عن 19 حجرة منحوتة فى الصخر وكنيسة تحتفظ بالهيكل الخاص بها ملحقا بها حجرتان منحوتتان فى الصخر وتحمل الجدران كتابات بالمداد الأصفر تتضمن كتابات دينية من الكتاب المقدس باللغة اليونانية، تعكس طبيعة الحياة الرهبانية فى هذه المنطقة وتشير إلى استيطان الرهبان هذه المنطقة منذ القرن الخامس الميلادى.

والقطاع الأول من المناطق الستة عبارة عن كنيسة ومطعمه (قاعة طعام) وقلايات لسكن الرهبان وعدد من الحجرات بالإضافة إلى العديد من قطع الاوستراكا وهى شقافات من الفخار تحمل كتابات يونانية ترجع للقرن الخامس والسادس الميلادى، وترجع أهمية هذا الكشف إلى التوصل إلى تخطيط المبانى وفهم تكوين التجمعات الرهبانية الأولى فى مصر فى هذه المنطقة.