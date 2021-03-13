عاجل.. رئيس الوزراء: بعض مناطق القاهرة التاريخية تحولت إلى خرابات

جدة - نرمين السيد - وتابع مدبولى، فى تصريحات له على هامش زيارته لمنطقة القاهرة التاريخية، اليوم السبت، "كل فترة نسمع عن أثر وقع أو اندلع فيه حريق ونفقده، مؤكدًا أنه يحفظ منطقة القاهرة التاريخية عن ظهر قلب بشكل شخصى، مضيفًا: "أنا حافظ كل أثر فيها".
وأشار إلى أن هناك مبان بنيت بصورة عشوائية فى منطقة القاهرة التاريخية، وتحولت العديد من المناطق إلى خرابات، وجرى بناء عشش وعشوائيات، وتابع: "كل يوم بندعى ربنا إن ميحصلش كارثة".
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