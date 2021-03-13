مدبولى لأهالى وأصحاب المحلات بالقاهرة التاريخية: إحنا داخلين نطوّر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن منطقة القاهرة التاريخية فى حاجة إلى كيان مؤسسى لإدارتها بعيدا عن قوانيين المحليات العادية، لوضع تصور لإعادة المنطقة بالشكل اللائق الذى يعبر عن تاريخ مصر.





ووجه مدبولى، خلال تصريحات على هامش زيارته لمنطقة القاهرة التاريخية، اليوم السبت، رسالة لأهالى وأصحاب المحلات بالمنطقة بعد الشائعات عن دخول الحكومة لطردهم من المنطقة قائلاً: "إحنا داخلين نطور، هدفنا التطوير والتحسين، وليس هدفنا إخراج أحد أو هدم شىء". وأشار إلى أن قيمة المنطقة من قيمة الإبقاء على المحلات والحرف اليدوية وتطويرها، مضيفًا: "إحنا جايين نساعدكم، لو أفرغنا هذه المناطق من الحرف اليدوية ستتحول إلى مناطق ميتة".

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