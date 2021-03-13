وأضاف مدبولى، خلال تصريحات على هامش زيارته لمنطقة القاهرة التاريخية، اليوم السبت: "متسمعوش للمواقع اللى بتشكك المواطن فى كل حاجة الدولة بتعملها".
وأوضح أن قيمة المنطقة بأهاليها والحرف اليدوية الموجودة بها، لافتًا إلى أن سيتم البدء فى عدد من المناطق بالقاهرة دون نقل أصحاب المحلات، معلقًا: "تحملوا دوشة الشغل واستحملونا لأن ده فى مصلحتكم، وأنتم أول ناس هاتستفيدوا من اللى بيتم، ولكم الأولوية فى المشروعات التى ستتم".
وأكد أن أعمال التطوير ستحول المنطقة إلى جوهرة من الجواهر الموجودة فى مصر، متابعًا: "والله العظيم دى نيتى ونيتنا كلنا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى: أعمال التطوير بالقاهرة التاريخية ستحول المنطقة لجوهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.