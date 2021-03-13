مدبولى: أعمال التطوير بالقاهرة التاريخية ستحول المنطقة لجوهرة

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، رسالة لأهالى وأصحاب المحلات بمنطقة القاهرة التاريخية قائلاً: "معندناش أى غرض تانى كحكومة وده توجيه من الرئيس إلا تطوير تاريخ مصر والمحافظة على الأهالى".





وأضاف مدبولى، خلال تصريحات على هامش زيارته لمنطقة القاهرة التاريخية، اليوم السبت: "متسمعوش للمواقع اللى بتشكك المواطن فى كل حاجة الدولة بتعملها".

وأوضح أن قيمة المنطقة بأهاليها والحرف اليدوية الموجودة بها، لافتًا إلى أن سيتم البدء فى عدد من المناطق بالقاهرة دون نقل أصحاب المحلات، معلقًا: "تحملوا دوشة الشغل واستحملونا لأن ده فى مصلحتكم، وأنتم أول ناس هاتستفيدوا من اللى بيتم، ولكم الأولوية فى المشروعات التى ستتم".

وأكد أن أعمال التطوير ستحول المنطقة إلى جوهرة من الجواهر الموجودة فى مصر، متابعًا: "والله العظيم دى نيتى ونيتنا كلنا".