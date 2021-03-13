نائب بالشيوخ: بيان حقوق الإنسان عن مصر مزاعم مكررة لا تستند على أدلة

جدة - نرمين السيد - ورفض عبد الماجد فى بيان، اليوم السبت، جميع الاتهامات والمزاعم المرسلة التى صدرت فى بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، مشيرا إلى أن الهدف لهذا البيان فى التوقيت الذى صدر بدون أدله حقيقية، ليس إلا رغبه فى التدخل السياسى للشؤون الداخلية المصرية.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن هذا البيان يدل على الاستجابة لضغوط دول ممولة تعمل بشكل عدائى ضد مصر انطلاقًا من تواجدها فى جينيف وبروكسل ويهمها فى المقام الأول إحراج الدولة المصرية وتعبئة المجتمع الدولى لعرقلة جهود مصر التنموية ودورها فى الاستقرار والسلم الاقليمى والداخلى.

وذكر النائب، أن هذه الشائعات ليست جديدة على مثل هذه البيانات فهى مزاعم مكررة لا تستند على بيانات أو أدلة تثبتها، فالمثال الذى استخدمته فنلندا كان قضية منظمة "مبادرة الحقوق الشخصية" وهى القضية التى وجدت لها حل منذ أشهر، فلماذا يتم استخدامه فى مثل هذا البيان الذى يدل على تغيب الحقائق عند تناول الشأن المصرى.