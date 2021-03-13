سفيرة مصر ببوليفيا تبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع نائب وزير الخارجية

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبوليفيا، وذلك فى إطار السعى نحو فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والاستثمارات المصرية.
وقدمت السفيرة، شرحا وافيا للمسؤول البوليفى تضمن الإشارة إلى أهم المنتجات والسلع المصرية الجاهزة للتصدير إلى بوليفيا بأسعار تنافسية وبجودة عالية كالأثاث والسجاد والأدوات الكهربائية والبلاستيكية.
كما تناول اللقاء كذلك سُبل التغلب على عامل البُعد الجغرافى من خلال تدارس الترتيبات التجارية التفضيلية، والنظر فى توقيع اتفاقية تعاون بين شركتى الطيران الوطنيتين فى البلدين، كما تم الترويج للخبرة المصرية فى عدد من المجالات التى قد تحتاجها بوليفيا.
من جانبه، أكد "بلانكو" اهتمام بلاده بزيادة نسب التبادل التجارى مع مصر، وكذلك ترحيب بوليفيا بجميع الشركات المصرية والمستثمرين المصريين الراغبين فى الاستثمار فى السوق البوليفية فى جميع المجالات.
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