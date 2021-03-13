وزير النقل يتفقد أعمال رفع كفاءة طريق قليوب / القناطر /الباجور /شبين...

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية اليوم بمحافظة المنوفية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة حيث استهل الوزير جولته بمتابعة أعمال رفع كفاءة طريق قليوب / القناطر /الباجور /شبين الكوم بطول 54 كم ضمن محور قليوب / القناطر / الباجور -شبين الكوم - طنطا - كفر الشيخ/بلطيم والذي سيخفف العبىء على الزراعي وحيث سيتم رفع كفاءة الطريق بإستخدام تقنيات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس وحيث كان في استقبال وزير النقل في الباجور اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية و اعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمنوفية.

و اكد الوزير على ضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام بالخطة الزمنية للمشروع مشيرا الى أن القيادة السياسية قد وجهت بالتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة مما يحقق وفر اقتصادي كبير وبأسرع معدلات تنفيذ.

كما شدد الوزير على إزالة كافة المخلفات والتعديات على جانبي الطريق والتي تتسبب في عدم سيولة الحركة المرورية وصعوبة تنقل المواطنين وكذلك ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل بالتزامن مع استمرار العمل في المشروع

كما تفقد الوزير كوبري الباجور العلوي الذي يمر داخل المدينة اعلى السكة الحديد (خط بنها /منوف) حيث وجه الوزير بالبدء الفوري في رفع كفاءة وصيانة الكوبري لمرور السيارات مع التنسيق مع المرور لعدم مرور الشاحنات وكذلك عمل كوبري مشاه فوق خط السكة الحديد تحت كوبري الباجور كبديل للمزلقان الموجود اسفل الكوبري وذلك ضمن خطة الوزارة لعمل كباري اعلى المزلقانات حفاظاً على سلامة وحياة المواطنين

التعليقات