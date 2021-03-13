سعفان يسلم 3306 بوليصة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة والصيادين بالبحر الأحمر

وزير القوي العاملة : 100 ألف جنيه قيمة البوليصة وتصرف في حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة

واصل وزير القوي العاملة محمد سعفان، جولاته الميدانية للمحافظات، حيث قام بزيارة لمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا ، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

وفي هذا الإطار قام الوزير بتسليم 3306 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي، منها 2305 بوليصة لصغار الصيادين ، و1001 للعمالة غير المنتظمة، وذلك بحضور اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة نائباً عن المحافظ، وسعيد عبد الراضي مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

وقال الوزير في مستهل كلمته: جئتكم منذ فترة ليست بالبعيدة ، للاطمئنان على أحوالكم المعيشية، واطلعت على مشكلاتكم الأساسية، بعدها أصدرت توجيهاتي لمديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر للبدء في تسجيل الصيادين ضمن فئة العمالة غير المنتظمة لعمل وثيقة للتأمين التكافلي لكل صياد، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، لرعاية صغار الصيادين ليحيوا حياة كريمة، مقدما الشكر لكل موظفي المديرية على المجهود الذي قاموا به لإنجاح تلك العملية، حتى تتوفر لدينا قواعد بيانات متكاملة، يتم من خلالها تقديم الرعاية والدعم والمساندة لفئة الصيادين وفقا لتلك القاعدة والتواصل معهم لحل مشكلاتهم التي تواجههم في نواحي حياتهم المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.

وتابع الوزير قائلا : واليوم حرصت على التواجد معكم لكي أوفي بما تعاهدنا به أمام القيادة السياسية لتسليم 2305 صياد الذين تم تسجيلهم وثيقة للتأمين التكافلي باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية، فضلا عن 1001 وثيقة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بسجلات المديرية، وقد تحمل قيمة هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي.

وشدد وزير القوي العاملة محمد سعفان علي أن وثيقة التأمين المقدمة اليوم ماهي إلا جزء بسيط تقدمه الدولة المصرية لرعاية أبنائها من الصيادين، وهي بداية سوف يتبعها الكثير من أوجه الرعاية في المرحلة القادمة لتلك الفئة، لافتا إلي أن مصر التي لم تبخل على أي مواطن فيها بأي خدمة، فكل الخير الذي نحيا فيه منها، لها كل الفضل علينا تسعى لتوفير الراحة والأمن لمواطنيها.

وأشار وزير القوي العاملة إلى أن هذه البوليصة حماية لأسر هذه العمالة من المخاطر التي قد يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه في حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة- لا قدر الله- بحيث يتوفر دعم لأسرة كل عامل يعينها على أمور الحياة.

وقال الوزير : إنه يجب علينا أن نكون خط الدفاع الأول للدولة المصرية أمام من يثيرون الشائعات حول إنجازاتها التي نراها يوميا باعيينا، بما يثبت قدرة الدولة على النجاح والتقدم بسواعد أبنائها وخوفهم عليها وحمايتها لها.

وفي ختام كلمته وجه الوزير تحية إجلال وإكبار لشهدائنا الأبرار بمناسبة يوم الشهيد الذي احتفلنا به منذ أيام ، وتضحيات أسرهم ، وإلى كل من فقد الابن أو الأب أو الزوج أو الأخ ، إليهم جميعا أعظم تحية تقدير واحترام .

وفي نفس السياق قال سعيد عبد الراضي مدير المديرية: إنه بناء علي توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان ، للمديرية بدأنا في تسجيل وحصر كافة الصيادين بالمحافظة في 8 جمعيات ، تمهيدا لشمولهم من منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم، وذلك عن طريق مبادرة الوزير بعمل وثيقة التأمين علي الحياة لكل صياد بمختلف مدن المحافظة حتي تكون لدينا قاعدة بيانات كاملة لرعايتهم الشاملة كجزء من مبادرة القيادة السياسية "حياة كريمة" لكل المصريين .

وأضاف أنه في إطار النظرة الموضوعية للدولة لرعاية العمال غير المنتظمة بشكل كامل قامت المديرية بصرف منحة العمالة غير المنظمة ، فضلا عن العديد من المنح الاجتماعية ، حيث تم صرف 783 ألفاً و500 جنيه خلال الفترة من أول ديسمبر الماضي حتي 28 فبراير 2021 ، كما قامت المديرية بتوفير 65 فرصة عمل لذوي القدرات الخاصة خلال الشهور الثلاث الماضية.