انت الان تتابع تفاصيل خبر تابع خطوات إستبدال سيارتك القديمة داخل مبادرة إحلال السيارات 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قد أعلنت الحكومة يوم الأربعاء الماضي، كافة المعلومات حول تطبيق مبادرة إحلال السيارات 2021 للعمل بالغاز الطبيعي، وتبديل السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، ضمن المبادرة.

ووفقًا لما جاء في بيان مجلس الوزراء المصري، فإن المبادرة تُساهم فى تخفيف الأعباء عن العديد من المواطنين في مصر، حيث تقدم لهم حوافز مالية مميزة وتسهيلات بنكية جديدة بفائدة فقط 3%.

تابع مبادرة إحلال السيارات 2021

كما قد باتت المبادرة فرصة ذهبية لامتلاك سيارات جديدة بدلاً من السيارات المتهالكة التى تُكلفهم كثيرًا من المال فى التشغيل وكذلك الصيانة، إضافة أيضاً إلى الوفر المالي الذي سيعود عليهم بفائدة كبيرة من خلال تقليل نسبة استهلاك البنزين، والعمل بنظام الطاقة النظيفة، وفقا للبيان محل التقرير.

ويطرح مصر فايف الآن ، خطوات تحقيق الاستفادة من المبادرة الوطنية لتبديل السيارة القديمة بأخرى، وكذلك التمتع بالحوافز المالية التي قد توفرها.

1- على المنضمون لمبادرة إحلال السيارات تسليم سياراتهم القديمة لتخريدها.

2- يتم تخريد كافة السيارات القديمة مقابل أمر بالدفع تُصدره وزارة المالية المصرية لصالح شركات السيارات العديدة المشاركة في تلك المبادرة بقيمة الحافز الأخضر.

3 – يمكن للمتقدم شراء السيارة الأخري نقدًا أو بنظام التقسيط، من خلال الاتفاق مع أي من البنوك المشاركة بالمبادرة.

4 – في حالة إذا تم شراء السيارة نقدًا ( كاش ) يلتزم المالك بدفع مقدم مالي لحجز السيارة الجديدة في شركة السيارات المشاركة في المبادرة، على أن يتم دفع باقي القيمة المالية للسيارة في موعد 5 أيام عمل، وذلك من تاريخ تحويل الحافز الأخضر.

5 – في حالة إذا تم شراء السيارة بنظام التقسيط فيقوم المالك الجديد بإبرام عقد شراء السيارة مع أحد تلك البنوك المشاركة في هذة المبادرة لتمويل كافة عمليات الشراء من إحدى شركات السيارات المشاركة في المبادرة ( الاحلال والتجديد)، ويتم سداد كافة الأقساط للبنك المُقرض في نفس المواعيد المحددة بالعقد شاملة سداد أقساط وثيقة التأمين.

6- كما تلتزم الشركات الموردة للسيارات محل المبادرة أن تكون نسبة التصنيع المصري 45%، وكذلك تكون السيارة مجمعة في مصر.

7 – كما تلتزم الشركات كذلك بتجهيز السيارات للعمل بنظام الغاز الطبيعي، وإستخدام كافة معايير الجودة المتعارف عليها، وإجراء جميع الصيانات الدورية للسيارة، مع إعطاء الأولوية لمراكز صيانة السيارات المتعاقد عليها في هذه المبادرة، كما يتم توفير قطع غيار كافة السيارات بالمواصفات وكذلك الأسعار المتفق عليها في مبادرة إحلال السيارات 2021.